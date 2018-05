Anton Janša - pionir sodobnega čebelarstva

Ljubljana, 14. maja - Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. Datum ni bil izbran naključno - gre za rojstni dan Antona Janše, ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v svojem času, njegove čebelarske nasvete pa čebelarji upoštevajo še danes.