Lani večja prireja mesa

Ljubljana, 14. maja - V Sloveniji so kmetje lani vzredili okoli 47.000 ton govejega, okoli 30.000 ton prašičjega, okoli 70.000 ton perutninskega, okoli 1400 ton ovčjega in okoli 300 ton kozjega mesa. Prireja govejega, prašičjega, perutninskega in ovčjega mesa je bila večja kot leta 2016, prireja kozjega mesa pa manjša.