Začela se je kampanja za promocijo slovenskega mleka in mesa

Ljubljana, 5. septembra - Kmetijsko ministrstvo je zagnalo jesenski val večletne kampanje Naša super hrana, v kateri oglašujejo slovensko mleko ter goveje in perutninsko meso z znakom Izbrana kakovost - Slovenija. Oglaševalsko-komunikacijske aktivnosti bodo potekale do konca leta in se nadaljevale prihodnjo pomlad.