Izbrani kakovosti se lahko pridružijo tudi sadjarji

Ljubljana, 10. marca - Certifikat Izbrana kakovost, ki je bil doslej na voljo za mleko in mlečne izdelke ter perutninsko in goveje meso, je odslej na voljo tudi sadjarjem. Kmetijsko ministrstvo je ta teden potrdilo specifikacijo za vse vrste sadja in lupinarje, zdaj se lahko pridelovalci in predelovalci sadja prijavijo v postopek certificiranja.