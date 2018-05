Stranke napovedale posluh za malo gospodarstvo

Portorož, 11. maja - Parlamentarne stranke ter Gospodarsko aktivna stranka, Slovenska ljudska stranka (SLS) in Lista Marjana Šarca (LMŠ) so na današnjem Forumu obrti in podjetništva v Portorožu izrazile pripravljenost na uvedbo sprememb na predlog obrti, so pa med njimi razlike v dinamiki in obsegu teh sprememb. Glede posebnega ministrstva so mnenja deljena.