STA soočenje: V volilni kampanji precejšen poudarek na davkih

Ljubljana, 14. maja - V volilni kampanji je tudi ob pozivih iz gospodarstva precej govora o davkih. Sodeč po programih in stališčih strank bi lahko v naslednjih letih prišlo do davčne razbremenitve dela in morda tudi do uvedbe davka na nepremičnine. Vse načrte na področju davkov pa bo pogojevala potreba po nadaljnji strukturni stabilizaciji javnih financ.