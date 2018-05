Nemška industrijska naročila marca znova upadla

Frankfurt, 7. maja - Nemška industrijska naročila so marca upadla tretji mesec zapored, kažejo danes objavljeni podatki, ki so razočarali analitike, ki so upali, da se bodo okrepila. Nova naročila v industriji so v primerjavi s predhodnim mesecem upadla za 0,9 odstotka, medtem ko so analitiki pričakovali 0,6-odstotno rast.