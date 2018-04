Februarja nepričakovan padec nemške proizvodnje

Wiesbaden, 6. aprila - Nemška podjetja so februarja zmanjšala svojo proizvodnjo za največ v zadnjih dveh letih in pol. Industrija, gradbeništvo in javne gospodarske službe so skupaj proizvedli 1,6 odstotka manj kot januarja, so danes sporočili z nemškega statističnega urada v Wiesbadnu. Kriva naj bi bila tudi gripa.