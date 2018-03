V Nemčiji januarja skoraj štiriodstotni padec industrijskih naročil

Berlin, 8. marca - V Nemčiji so januarja zabeležili 3,9-odstotni padec industrijskih naročil, a so na tamkajšnjem gospodarskem ministrstvu izpostavili, da je trend naročil kljub januarskem padcu pozitiven. Na letni ravni so se januarja industrijska naročila povečala za 8,2 odstotka, poročilo nemškega statističnega urada povzema francoska tiskovna agencija AFP.