Združena desnica s pritožbo zaradi zavrnitve kandidatne liste v Novem mestu

Ljubljana, 6. maja - Koalicija Kangler & Primc - Združena desnica je danes zavrnila navedbe volilne komisije v volilni enoti Novo mesto, da ima na listi premajhen delež kandidatk. Po besedah predstavnika Aleša Primca se bodo borili do konca in dokazali, da imajo prav. Tako so že vložili pritožbo na vrhovno sodišče in pričakujejo, da bo potrdilo njihovo listo.