Poslanske skupine naklonjene končnemu poročilu preiskovalne komisije za Teš 6

Ljubljana, 10. aprila - DZ danes na izredni seji obravnava končno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije o politični odgovornosti pri Tešu 6, ki ugotavlja, da so vse vlade od 2004 do 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Tešu, največja politična odgovornost pa je na vladi Boruta Pahorja. Poslanske skupine so napovedale podporo poročilu.