Ustavno sodišče zavrglo ustavni pritožbi Banke Slovenije in ECB glede preiskav

Ljubljana, 3. maja - Ustavno sodišče je zavrglo ustavni pritožbi Banke Slovenije in ECB na sklepe Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerimi je to leta 2016 odredilo hišno preiskavo in zaseg dokumentacije v povezavi s sanacijo bank. Zavrglo je tudi pobudo za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku, izhaja z sklepa ustavnega sodišča, ki ga je pridobila STA.