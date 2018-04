Prekarno zaposleni težko dostopajo do socialnih pravic

Ljubljana, 24. aprila - Teden dni pred praznikom dela so v Zavodu Poligon pripravili konferenco o sodobnih boleznih in bolniških izzivih samozaposlenih. Na okrogli mizi Nove oblike dela, novi izziv: Kako do osnovnih delavskih pravic tudi za samozaposlene? so spregovorili o težavah, s katerimi se srečujejo pekarci pri dostopu do socialnih pravic.