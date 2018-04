Znanstveniki: Severnokorejsko prizorišče za jedrske poskuse neuporabno

Seul, 26. aprila - Kitajski znanstveniki trdijo, da so potresi, ki so jih sprožila jedrska testiranja lani, resno poškodovali severnokorejsko osrednje prizorišče za poskuse in da ni več uporabno. A je več strokovnjakov danes podvomilo v njihove trditve, češ da sami niso našli dokazov, ki bi podprli kitajsko teorijo.