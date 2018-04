SLS na volitve s pomlajeno ekipo

Ljubljana, 26. aprila - SLS se po besedah predsednika stranke Marka Zidanška na volitve podaja z močno in pomlajeno ekipo 84 kandidatov. Štirje bodo kandidirali v dveh volilnih enotah, na listi pa je tudi pet kandidatov nedavno pridružene Zveze za Primorsko. Verjamejo, da bodo z vrednotami "varno, lokalno in gospodarno" prepričali volivce in prestopili parlamentarni prag.