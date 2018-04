Lista Marjana Šarca vložila liste kandidatov za volitve v DZ

Ljubljana, 25. aprila - Lista Marjana Šarca je v torek in danes vložila kandidature za parlamentarne volitve v vseh osmih volilnih enotah. Kot so sporočili iz stranke, so zbrali več kot 2380 overjenih podpisov podpore volivk in volivcev. Za vložitev kandidatne liste sicer stranka ali lista potrebuje tri poslanske podpise ali 100 podpisov volivcev v vsaki volilni enoti.