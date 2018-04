SD in DeSUS bosta potrjevali kandidatno listo za volitve

Ljubljana, 24. aprila - Stranki SD in DeSUS bosta danes potrjevali kandidatne liste za junijske državnozborske volitve. V obeh strankah so napovedali, da bodo na kandidatne liste uvrstili nove obraze. V SD so napovedali tako programsko kot kadrovsko prenovo, v DeSUS pa so napovedali, da bo na kandidatni listi 68 novih obrazov.