Policija končala protest ter izgrede med migranti in prebivalci na Lezbosu

Atene, 23. aprila - Po izgredih med migranti in lokalnimi prebivalci - domnevno skrajnimi desničarji - je policija na grškem otoku Lezbos danes s posredovanjem končala protest okoli 200 migrantov, ki so na osrednjem trgu mesta Mitilini protestirali zaradi zadrževanja na otoku. S solzivcem in zvočnimi bombami je tudi ločila skupini.