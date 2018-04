Gaja Višnar kot Ismena v newyorški uprizoritvi Ljudstvo proti Antigoni

New York, 23. aprila - Slovenska gledališka igralka Gaja Višnar je v nedeljo premierno nastopila v vlogi Ismene v posodobljeni priredbi Brandona Walkerja Sofoklejeve igre Ljudstvo proti Antigoni newyorškega gledališča The Seeing Place Theatre v East Villagu. Uprizoritev bo na sporedu do 13. maja v sklopu treh predstav iz serije The Whistleblower.