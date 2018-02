Kulturni praznik proslavili tudi v New Yorku in Washingtonu

New York, 9. februarja - Dan slovenske kulture so v četrtek proslavili tudi v New Yorku, kjer je igralka Gaja Višnar v rezidenci veleposlanice pri ZN Darje Bavdaž Kuret predstavila Prešernove poezije, v prostorih veleposlaništva v Washingtonu pa je bila odprta razstava ameriškega kiparja Johna Antoneja.