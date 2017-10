Na Newyorškem gledališkem festivalu novih del tudi slovenska igralka Gaja Višnar

New York, 9. oktobra - Slovenska filmska in gledališka igralka Gaja Višnar nastopa v predstavi Revealing, ki je bila v konkurenci več sto prijavljenih izbrana v tekmovalni del Newyorškega gledališkega festivala novih del (New York New Works Theatre Festival). Festival do 15. oktobra poteka v gledališču Duke v gledališki četrti Broadway.