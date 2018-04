Države pozdravljajo, a tudi zadržane ob napovedi Pjongjanga

Peking/Seul/Tokio/Washington/Bruselj/Moskva, 21. aprila - Iz sveta se vrstijo odzivi na odločitev Severne Koreje, da z današnjim dnem konča jedrske preizkuse in preizkuse medcelinskih balističnih raket, kar je sporočil severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Odločitev so pozdravile Južna Koreja, ZDA, Kitajska, Rusija, Nemčija, pa tudi EU in ZN, Japonska je zadržana.