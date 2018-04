Svet pozdravlja odločitev Pjongjanga o končanju jedrskih in raketnih preizkusov

pripravil Matej Luzar

Pjongjang, 21. aprila - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je danes nepričakovano sporočil, da bo država z današnjim dnem končala jedrske preizkuse in preizkuse medcelinskih balističnih raket, saj je jedrski program dokončala. Osredotočila se bo na gospodarski razvoj. Odločitev so pozdravile Južna Koreja, ZDA, Kitajska, Rusija, EU in ZN, Japonska je zadržana.