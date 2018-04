Državni sekretar Šefic v Zagreb in Beograd na pogovore o migracijah

Zagreb, 23. aprila - Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic se bo danes in v torek v Zagrebu in Beogradu s kolegoma pogovarjal o razmerah na področju migracij. Na notranjem ministrstvu drugih podrobnosti niso sporočili, prihaja pa do srečanj v času, ko ob toplejših mesecih opozarjajo na možnost porasta migracij v regiji.