Zaključuje se spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke

Washington, 22. aprila - V Washingtonu se bo zaključilo spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Osrednje sporočilo skoraj teden dni trajajočega dogajanja je bilo, da so trenutne razmere v svetovnem gospodarstvu dobre, a da grozijo nevarnosti, kot sta ekonomski nacionalizem in protekcionizem. IMF je države pozval k izvedbi reform.