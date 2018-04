IMF med grožnje finančni stabilnosti uvršča naraščanje protekcionizma

Washington, 18. aprila - Mednarodni denarni sklad (IMF) v svojem najnovejšem poročilu o globalni finančni stabilnosti pred začetkom spomladanskih zasedanj IMF ter Svetovne banke ugotavlja, da so globalni pogoji še vedno naklonjeni gospodarski rasti, vendar pa že prihaja do pretresov, kot so bili borzni februarja in skrb zaradi protekcionizma.