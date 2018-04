IMF ob koncu spomladanskih zasedanj potrdil trenutno trdno globalno rast in opozoril na tveganja

Washington, 21. aprila - Mednarodni finančni in denarni odbor IMF (IMFC) je v izjavi ob koncu spomladanskih zasedanj finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Washingtonu potrdil, da je trenutna globalna rast trdna, vendar opozarja na tveganja.