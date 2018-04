Obstrukcija preprečila obravnavo še dveh poslanskih zakonov

Ljubljana, 20. aprila - Napovedana obstrukcija poslanskih skupin SDS, NSi, DeSUS, SD in NP je preprečila tudi obravnavo dveh poslanskih predlogov zakonov na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Predloga predsednika DZ Milana Brgleza in poslancev Levice tako, kot kaže, v tem mandatu ne bosta sprejeta.