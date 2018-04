Poslanci SDS, SD in DeSUS z obstrukcijo preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji Celjske kotline

Ljubljana, 11. aprila - Poslanci SDS, SD in DeSUS so z obstrukcijo seje odbora danes preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline in predlagane novele zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik. Opozorili so na nesorazmerno veliko število poslanskih predlogov zakonodajnih sprememb.