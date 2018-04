SMC in Levica za še eno izredno sejo, na kateri bi DZ obravnaval devet poslanskih zakonov

Ljubljana, 10. aprila - Poslanski skupini SMC in Levice bosta danes v DZ vložili zahtevo za sklic še ene izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali devet zakonov, ki so jih v DZ vložili poslanci in so v zadnji fazi obravnave. Po besedah vodje poslanske skupine SMC Simone Kustec Lipicer si namreč želijo, da vsi "zakoni dobijo epilog in da so sprejete dobre rešitve".