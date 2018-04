Med strankami velik interes za vstop v volilno kampanjo

Ljubljana, 19. aprila - Transakcijske račune za financiranje kampanje pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami je odprlo več kot 25 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Poleg tistih, ki so vstop v volilno tekmo napovedali že pred časom, so transakcijski račun med drugim odprli tudi v zunajparlamentarnih Pozitivni Sloveniji in SNS.