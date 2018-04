Na posvetu poudarili pomen fundacij za razvoj Slovenije

Ljubljana, 19. aprila - Ustanova dr. Antona Trstenjaka je ob 25-letnici svojega delovanja danes v prostorih državnega sveta pripravila posvet o prispevku fundacij k razvoju Slovenije. Razpravljavci so soglašali, da so fundacije v razvitih družbah eden od stebrov medgeneracijskega upravljanja, prenosa vrednot ter razvojno-poslovnih iniciativ in kapitala.