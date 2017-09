Direktor znanstvene fundacije Kobal: Festival znanosti priložnost za pritegnitev mladih

Ljubljana, 25. septembra - Festival znanosti je po oceni direktorja SZF Edvarda Kobala vsakoletna priložnost, da raziskovalci pritegnejo mlade in med njimi prepoznajo tiste s potencialom in voljo za delovanje v znanosti. "Zato je tudi letos sporočilo festivala, naj uživajo, si pridobijo čim več informacij ter ustvarijo dialog z raziskovalci, ki to želijo," je dejal.