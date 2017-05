Znanstvena fundacija tudi letos z akcijo za več znanosti na Slovenskem

Ljubljana, 9. maja - Slovenska znanstvena fundacija (SZF) tudi letos organizira tradicionalno akcijo zbiranja denarnih sredstev za več znanosti na Slovenskem. V akciji, ki se začenja danes in bo trajala do 9. junija, bodo sredstva med drugim zbirali za sklad, ki bo omogočil vključitev večjega števila prosilcev med doktorandi in mladimi doktorji znanosti.