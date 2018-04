Direktor Cie se je na skrivaj srečal s Kimom

Washington, 18. aprila - Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia in kandidat za zunanjega ministra ZDA Mike Pompeo se je v Pjongjangu skrivaj srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. O srečanju, ki naj bi predstavljalo priprave na neposredne pogovore med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in Kimom, so najprej poročali mediji, kasneje ga je potrdil tudi Trump.