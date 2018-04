Grand Hotel Bernardin s prenovo sob do večje konkurenčnosti

Portorož, 17. aprila - V portoroškem Grand Hotelu Bernardin so zaključili s prenovo sob, ki so zdaj večje in bodo med drugim krmiljene prek recepcije. Vrednost investicije je bila okoli 5,4 milijona evrov, s prenovo sob pa bo hotel po prepričanju vodstva dvignil kakovost bivanja in poslovno konkurenčnost v destinaciji in na trgu počitniškega ter kongresnega segmenta.