Lastniki Save proti dokapitalizaciji družbe

Ljubljana, 16. aprila - Lastniki družbe Sava v prisilni poravnavi na današnji skupščini niso podprli predloga za 12,5-milijonsko dokapitalizacijo družbe. Medtem pa so lastniki Save - največji so SDH, Kad in sklad York - soglašali, da AIK banki čas za predložitev soglasij za prevzem Gorenjske banke, ki jo prodaja Sava, podaljšajo do konca tega meseca.