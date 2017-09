Hoteli Bernardin z višjimi prihodki in dobičkom

Portorož, 13. septembra - V Hotelih Bernardin so od januarja do avgusta zabeležili 403.800 nočitev. Poslovni prihodki od prodaje storitev so v tem času dosegli 21,3 milijona evrov, s čimer so za sedem odstotkov presegli načrtovane vrednosti kot tudi lanske rezultate. Čisti dobiček v prvih sedmih mesecih leta je znašal 720.000 evrov.