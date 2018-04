Vladne stranke zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij podpirajo, v SDS in Levici kritični

Ljubljana, 16. aprila - DZ je v okviru druge obravnave opravil razpravo o predlogu vladnega zakona o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij, ki bi zlasti oviranim osebam zagotovil lažji dostop do storitev in informacij javnega sektorja. Vladne stranke so v predstavitvi stališč poslanskih skupin predlog podprle, kritični pa so v SDS in Levici.