Socialna stranka Srbov Slovenije na volitve za priznanje srbske manjšine

Ljubljana, 16. aprila - Na junijskih volitvah v DZ bo nastopila tudi približno leto dni stara Socialna stranka Srbov Slovenije (SSSS), ki si prizadeva za priznanje srbske manjšine v Sloveniji ter ohranjanje njihovega jezika in kulturno-verske identitete. V svoj program so uvrstili tudi zvišanje minimalnega dohodka na 650 evrov in vsaj 500 evrov regresa za vse upokojence.