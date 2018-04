Ljubljana turistično takso dviguje na 2,5 evra

Ljubljana, 16. aprila - Ljubljanski mestni svet je potrdil odlok o določitvi turistične takse, ki bo po novem poenotena in bo za vse znašala 2,5 evra. Kot je pojasnil župan Zoran Janković, so imeli na občini o tem tehtno razpravo, v okviru katere so razmišljali tudi o različnih višinah takse, a bi se lahko te izjeme po njegovih besedah preveč razširile.