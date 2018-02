DZ sprejel zakon o spodbujanju razvoja turizma

Ljubljana, 15. februarja - DZ je danes s 40 glasovi za in sedmimi glasovi proti sprejel novi zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso, s čimer bodo STO in občine dobile dodatna sredstva, ter uvedel novosti glede prodaje turističnih paketov.