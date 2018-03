V Sloveniji skoraj 5400 nastanitvenih obratov

Ljubljana, 28. marca - V register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), se je do torka vpisalo 5379 nastanitvenih obratov. Na Ajpesu so zadovoljni tako s potekom vpisov v register kot tudi z delovanjem sistema eTurizem, ki z elektronskim sporočanjem podatkom olajšuje življenje turističnim delavcem.