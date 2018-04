Nastop na volitvah napovedalo že več kot 20 strank

Ljubljana, 14. aprila - Nastop na letošnjih parlamentarnih volitvah je še pred današnjim podpisom odloka o razpisu volitev napovedalo več kot 20 strank. Med njimi so vse aktualne parlamentarne stranke (SMC, SDS, DeSUS, SD, NSi, Levica in Stranka Alenke Bratušek), stranke, ki so nekoč že bile v parlamentu in se želijo vanj vrniti, pa tudi nekatere novoustanovljene.