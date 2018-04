Kandidate za poslance lahko predlagajo stranke in volivci

Ljubljana, 14. aprila - Na parlamentarnih volitvah lahko kandidate za poslance predlagajo politične stranke in volivci, pri čemer je pot do vložitve kandidatur za stranke precej lažja. Poslanci se v Sloveniji volijo po proporcionalnem sistemu, ki omogoča sorazmerno razdelitev mandatov in zastopanost manjših strank, a hkrati prinaša pogosto nestabilne koalicijske vlade.