Pahor se bo pred odločitvijo o datumu volitev še neformalno posvetoval z vodji poslanskih skupin

Ljubljana, 12. aprila - Predsednik republike Borut Pahor bo danes in v petek opravil zaključne neformalne pogovore z vodji poslanskih skupin o datumu predčasnih parlamentarnih volitev. Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, se bo predsednik o datumu volitev odločil v petek zvečer, v soboto pa bo podpisal odlok o razpustu parlamenta in razpisu volitev.