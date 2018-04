Delo gasilcev v minulem letu zaznamovale nesreče v industriji

Ljubljana, 9. aprila - Minulo leto so še posebej zaznamovale nesreče v industriji, ugotavljajo v Gasilski zvezi Slovenije, kjer ocenjujejo, da so nanje odgovorili učinkovito in uspešno, uspešno pa so izvedli tudi ostale velike intervencije. Lani je zveza poslovala pozitivno. Program dela za letos je ovrednoten v skupni višini 2,8 milijona evrov.