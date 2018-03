Predlog dopolnitve zakona o gasilstvu primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 27. marca - DZ je s 34 glasovi za in 28 proti sklenil, da je predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, ki so ga pripravili v SDS, primeren za nadaljnjo obravnavo. Za takšen sklep so glasovali poslanci SDS, NSi in DeSUS, proti pa SMC in Levice. Poslanci SD niso glasovali ali pa so se glasovanja vzdržali.