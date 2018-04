Gasilci ponoči večkrat posredovali, tri osebe potrebovale zdravniško pomoč

Ljubljana/Maribor/Škofja Loka, 8. aprila - Ponoči je po informacijah uprave za zaščito in reševanje večkrat zagorelo. Tako je ogenj zajel osebna vozila v Ljubljani in Mariboru, pa tudi kuhinjo v naselju Pod Plevno v občini Škofja Loka. Tri osebe so potrebovale zdravniško pomoč.