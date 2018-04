SLS in Zveza za Primorsko skupaj na parlamentarne volitve

Nova Gorica, 5. aprila - Vodstvi Slovenske ljudske stranke (SLS) in Zveze za Primorsko (ZZP) sta danes v Novi Gorici podpisali dogovor o sodelovanju na letošnjih parlamentarnih volitvah. Pred podpisom sta predstavnika obeh strank poudarila, da so med pogovori našli precej skupnega in verjameta, da bosta stranki skupaj ustvarili dober rezultat.